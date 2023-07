Mais de 50 mil pessoas estão em fila por cirurgias eletivas no Paraná

A fila de espera por cirurgias é um antigo problema do SUS (Sistema Único de Saúde) que se agravou ainda mais durante a pandemia, quando os procedimentos eletivos foram suspensos por causa do risco de contágio do coronavírus.





Assim, a espera por atendimentos, que já era longa, se tornou ainda maior e quem depende da saúde pública precisa conviver por mais tempo com problemas de saúde, que afetam a qualidade de vida e, em alguns casos mais sérios, podem se agravar e prejudicar a recuperação pós-cirúrgica.



Publicidade

Publicidade





Segundo os dados do Ministério da Saúde, 50.426 paranaenses estão na fila por cirurgias eletivas, sendo que 62% devem ser atendidos com a liberação de R$ 10,8 milhões dos recursos anunciados pelo Programa Nacional de Redução das Filas, anunciado em junho, que prevê R$ 600 milhões em investimentos, sendo de R$ 200 milhões já fora liberados aos Estados.





Em todo o país, a fila de cirurgias eletivas do sistema público chega a 1 milhão de procedimentos. Com os recursos liberados, as secretarias de saúde estaduais e municipais podem realizar mais de 487 mil cirurgias, o que representa 45% de redução da fila, conforme as projeções do Ministério da Saúde.





Entre os procedimentos mais listados estão cirurgia de catarata, retirada da vesícula biliar, cirurgia de hérnia, remoção das hemorroidas e retirada do útero.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: