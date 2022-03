Maringá oferta 672 vagas de emprego

A Prefeitura de Maringá (Noroeste) está ofertando, nesta semana, 672 vagas de emprego.

A Agência do Trabalhador do município informa que, destas vagas, 56 são para PCD (Pessoas com Deficiência).

Entre as principais oportunidades de emprego com mais ofertas estão auxiliar de linha de produção (aprendiz), com 60 vagas, carpinteiro, com 39, operador de caixa, com 35, carpinteiro auxiliar, com 30, motorista carreteiro, com 30, vendedor pracista, com 20.