Maringá realiza drive-thru de resíduos e roupas neste sábado

A Prefeitura de Maringá realiza o drive-thru mensal para coleta de diversos tipos de resíduos e roupas, neste sábado (18). A ação faz parte do projeto Maringá Recicla, por meio da Secretaria de Limpeza Urbana, Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal e Instituto Rotary de Maringá.





O descarte de resíduos pode ser feito na Rua Bogotá, Vila Morangueira, na entrada principal do Parque Alfredo Nyffler, das 8h30 às 11h30.

A gerente de Educação Ambiental da Prefeitura de Maringá, Marisa Ereno, explica que o objetivo do projeto é gerar conscientização, mudança de comportamento e oportunidade de o cidadão dar o destino correto aos resíduos. Ela lembra que a ação é realizada mensalmente, em diferentes pontos da cidade.





No drive thru, poderá ser feito descarte de cartelas de medicamentos vazias, bijuterias usadas, esponjas de uso doméstico e sucatas eletrônicas. Roupas usadas em bom estado de conservação também poderão ser doadas no local.

Os materiais recicláveis serão destinados às cooperativas cadastradas no município. Já as roupas serão repassadas para o Provopar. As esponjas de uso doméstico serão encaminhadas para serem recicladas e voltarem ao mercado como novos produtos.