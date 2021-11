Morre Paloma Pissinati, secretária de Saúde de Rolândia, aos 31 anos

O HU (Hospital Universitário) de Londrina confirmou o falecimento da secretária de Saúde de Rolândia (Região Metropolitana de Londrina), Paloma Pissinati, aos 31 anos, por morte encefálica, nesta quinta-feira (25). Ela estava internada desde a última segunda-feira (22), em estado grave, na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do HU (Hospital Universitário) de Londrina.



A secretária havia sofrido duas paradas cardiorrespiratórias em casa por conta de uma embolia pulmonar. Segundo nota do hospital, "no mesmo dia da internação ela foi submetida a radiologia intervencionista com remoção de coágulos e trombólise, permanecendo em estado grave, também foi submetida a suportes ventilatório e hemodinâmico, monitorização neurológica e coma induzido, recebendo as medidas adequadas de suporte clínico", entretanto, "no transcorrer da internação evoluiu com piora progressiva do edema cerebral e coma arresponsivo."

Pissinati era graduada em enfermagem, servidora de carreira desde 2016 e foi diretora da Atenção Primária à Saúde da secretaria municipal de Saúde de Rolândia, até assumir o cargo de secretária, no início da gestão do prefeito Ailton Maistro, em janeiro deste ano. Era natural de Guarulhos (SP), casada e não tinha filhos.





