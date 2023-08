Motociclista morre em colisão traseira na PR-444 em Mandaguari

Uma motociclista de 41 anos morreu em uma colisão traseira na PR-444 em Mandaguari (Região Metropolitana de Maringá) na noite de segunda-feira (21).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente ocorreu por volta das 19h, no quilômetro 33 da rodovia. A Honda Biz de placa de Mandaguari e o Fiat Cronos de placa de Belo Horizonte-MG seguiam no sentido de Apucarana (Centro-Norte) a Mandaguari quando ocorreu a batida - a Biz estava na frente do Cronos.

A condutora da moto, identificada apenas como A.M.F., não resistiu aos ferimentos e morreu no local.





O motorista do carro, R.F.A., 38, sem ferimentos, foi submetido ao teste etilométrico, com resultado 0,00 mg/L.





Compareceram para o atendimento a equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Mandaguari, os plantões da Polícia Civil, Polícia Científica e IML (Instituto Médico-Legal) de Apucarana.