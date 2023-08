CMTU abre credenciamento para vendedores, artistas e bandas para o Dia Mundial Sem Carro em Londrina

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) abre, nesta segunda-feira (21), o credenciamento para dois chamamentos públicos relacionados ao Dia Mundial Sem Carro. A data será comemorada em 23 de setembro em Londrina, das 8h às 17h, na avenida Higienópolis.

De acordo com a CMTU, um dos editais deverá selecionar 38 vendedores interessados na comercialização de produtos na feira do evento, que será montada junto ao canteiro central da avenida Higienópolis, entre as ruas Espírito Santo e Goiás.

Já o outro chamamento público tem a finalidade de escolher seis bandas e artistas de gêneros musicais variados para se apresentarem gratuitamente (sem pagamento de cachê) em um dos palcos da celebração, que será montado entre as ruas Espírito Santo e Alagoas.

O prazo para o credenciamento segue até 25 de agosto, às 17h. Após a data, a CMTU pretende selecionar comerciantes e músicos para a festa. Se houver um maior número de interessados que espaços ofertados, será feito um sorteio, assim como a escolha dos espaços na feira.

Caso o chamamento de músicos tenha mais inscrições que vagas, a CMTU vai definir os escolhidos pensando em originalidade e existência de composições autorais, repertório variado, além da fundação da banda em Londrina. Esses serão os critérios.



COMO FAZER O CREDENCIAMENTO





Para pleitear uma das autorizações para a venda ambulante, os requisitantes deverão protocolar – nos setores de Atendimento da CMTU – o requerimento de participação acompanhado de cópia da cédula de identidade e CPF ou carteira de motorista; comprovante de residência e, se for o caso, cópia de autorização da Vigilância Sanitária para o comércio de alimentos ao ar livre.

Os setores de protocolo da CMTU funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, nos seguintes endereços: rua Professor João Cândido, 1.213, no Centro, e avenida Portugal, 155, Jardim Igapó. Não haverá cobrança de taxa de licença para comércio ambulante, nem de tarifa de autorização para ocupação de áreas públicas.



MÚSICOS



O cadastramento dos artistas e bandas também poderá ser feito pessoalmente na CMTU. Para isso, deve-se protocolar o pedido de credenciamento apresentando cópia simples de RG ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de todos os integrantes do grupo; além do comprovante de endereço do responsável pela inscrição.

O requerimento, que também poderá ser protocolado por e-mail, no endereço [email protected], deve apresentar informações como o nome da banda ou artista; gênero musical com o qual se identifica; lista com o título das canções escolhidas para a apresentação no dia do evento; biografia da banda ou artista; endereço residencial, e-mail e telefone para contato de um representante.

Por fim, é necessário ainda fornecer mídia ou link que contenha ao menos um vídeo do músico ou grupo. Se for realizado pela internet, o cadastro deve ter no campo "assunto" os seguintes dizeres: "Credenciamento de Bandas/Artistas – Dia Mundial Sem Carro".

Para o gerente de Comunicação da CMTU, Carlos Eduardo Ribeiro, os dois processos de seleção garantem mais transparência na definição dos parceiros que irão compor o Dia Mundial sem Carro. Ele também considera que os editais são oportunidade ideal aos pequenos comerciantes que pretendem reforçar a renda, e ainda uma vitrine para bandas e artistas independentes que desejam ser conhecidos do público.

Ribeiro destaca que a última edição do evento, em 2019, reuniu famílias inteiras e registrou aproximadamente 15 mil atendimentos. "Naquele ano, enchemos a Higienópolis de atrações para que o pedestre pudesse retomar um espaço tradicionalmente reservado aos veículos. Foi uma grande festa e acreditamos que, neste ano, ainda mais pessoas serão alcançadas", conta o gerente.



ESPECIFICAÇÕES



Do total de vagas disponibilizadas aos ambulantes, 28 são destinadas à venda plantas naturais ou artificiais, artesanato e decoração. Outras 10 são reservadas ao comércio de alimentos e bebidas, como pastel, salgados, cachorro quente, churros, bolos, doces, pães, espetinho e refrigerante.

Cada espaço terá dimensões de até 3 m² x 3 m² e o comerciante poderá ocupá-lo com uma tenda do tipo barraca, gazebo ou mesa. As áreas poderão abrigar tablados, cadeiras ou similares para acomodação dos expositores, bem como mobiliário ou equipamentos para guarda ou exposição dos produtos a serem vendidos. A CMTU não fornecerá energia elétrica, água ou materiais para a montagem das barracas.

O palco para a realização das apresentações artísticas terá dimensões de até 10 m² x 6 m². O lugar contará com sonorização completa para evento de médio porte e oferecerá estrutura para grupos de até seis integrantes entre vocalistas, tecladista, baixista, guitarrista e baterista.

Além de suporte de som, o evento oferecerá bateria simples, sem prato, para os músicos que desejarem. Assim, os artistas ou bandas selecionados deverão levar os demais equipamentos musicais necessários. Os shows escolhidos terão 1h de duração, com meia hora de intervalo entre eles para a montagem de instrumentos no palco. Não haverá tempo extra para a passagem de som.

Dúvidas em relação ao processo de inscrição e seleção das atrações musicais poderão ser sanadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone (43) 3379-7913, e também pelo e-mail [email protected].



MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O DIA MUNDIAL SEM CARRO



O Dia Mundial Sem Carro é uma data internacional celebrada em 22 de setembro, quando diversas cidades ao redor do mundo promovem ações de conscientização sobre os problemas causados pelo uso excessivo dos veículos, como poluição do ar, congestionamentos e acidentes de trânsito.

Em Londrina, as comemorações vão acontecer na avenida Higienópolis, das 8h às 17h. A via estará interditada nos dois sentidos de circulação, entre as ruas Sergipe e Alagoas, com uma série de atrações para toda a família. A programação inclui apresentações de artistas e bandas, atividade física, prestação de serviço, recreação para as crianças, praça de alimentação, exposições, artesanato, feirinha e muito mais.

(Com informações do N.Com)