Motorista de 18 anos morre ao colidir contra árvore na PR-466 em Lidianópolis

Um motorista de 18 anos morreu ao colidir contra uma árvore na PR-466 na noite de sexta-feira (16) em Lidianópolis (Vale do Ivaí).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente ocorreu por volta das 19h30, no km 95 da rodovia. O Fiat Palio, cor cinza, de placas de Lidianópolis, seguia no sentido Lidianópolis a Jardim Alegre quando ocorreu a colisão, ficando o veículo à margem direita da via base sentido crescente.





O condutor, cuja identidade não foi divulgada, morreu no local. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Apucarana.