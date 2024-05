MPPR afirma que processo de mulher presa suspeita de matar a própria filha prosseguirá; ex-marido será julgado nesta quarta

- Reprodução/PMPR





JÚRI POPULAR

A mulher ficou foragida por 17 anos e foi presa no sábado em Marilândia do Sul. Ela foi encaminhada à Cadeia Pública Feminina de Londrina, onde permanece presa à disposição do Judiciário. O Ministério Público requisitará o andamento da instrução processual, para posterior manifestação de pronúncia do Ministério Público, a fim de que a acusada também seja levada a Júri Popular. O MPPR pedirá o aproveitamento das provas já produzidas na ação penal contra o ex-marido da ré.

O QUE DIZ A DEFESA DA RÉ



A defesa de Tânia Djanira Melo Becker de Lorena afirma que a ré é inocente. Marcos Pavinato, advogado de defesa de Tânia, enviou nota à imprensa na tarde desta segunda-feira (13). "Tânia é inocente, o tempo e o processo irão revelar a verdade dos fatos, trabalharemos norteados por essa máxima. Nosso foco é ofertar uma defesa técnica e justa para o caso que possui muitos detalhes e problemas inexplorados. Acreditamos que a justiça será feita independente da tamanha comoção. Há muito o que mostrar dentro da situação."



O CASO

