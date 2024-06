No Paraná, rede estadual arrecada material escolar para o Rio Grande do Sul

A rede estadual do Paraná está arrecadando material escolar para estudantes da rede pública de ensino do Rio Grande do Sul. A campanha 'Educação pelo RS' , lançada pelo Consed (Conselho Nacional de Secretários da Educação), convoca todos os estados a apoiarem crianças e jovens gaúchos que tiveram suas rotinas escolares interrompidas pelas fortes chuvas que assolaram o estado entre abril e maio. O prazo para entrega vai até 1º de julho.





As fortes chuvas no Rio Grande do Sul danificaram 1.086 das 2.338 escolas públicas estaduais de 255 municípios. As doações podem ser feitas por alunos, professores, funcionários, pais e também pela comunidade. Entre os itens sugeridos estão mochilas, cadernos, lápis de cor, canetas hidrocor, apontadores, giz de cera, canetas, estojos, lápis, lapiseiras, caixas de grafite, borrachas, calculadoras, réguas e squeezes (garrafas para líquidos).

Os materiais arrecadados serão enviados ao Rio Grande do Sul pela Seed-PR (Secretaria da Educação do Paraná) no dia 10 de julho. "A campanha reforça a importância da educação enquanto direito fundamental dos estudantes. É tempo de priorizarmos a recuperação pós-desastre e, por isso, a união e o engajamento coletivo podem fazer a diferença na vida de milhares de crianças e jovens, cuja a aprendizagem foi interrompida pela tragédia", afirma o secretário estadual da Educação, Roni Miranda.





As doações podem ser entregues nas próprias escolas da rede estadual de ensino do Paraná. Por questão de segurança, a entrega deve ser feita diretamente aos alunos ou professores, que se encarregarão de levar os materiais para os pontos de coleta, dentro das escolas. A medida visa garantir a segurança e organização do processo, evitando a entrada de pessoas alheias à comunidade escolar nas unidades de ensino.





As doações também podem ser entregues na sede da Secretaria de Estado da Educação, na Avenida Presidente Kennedy, 2511, em Curitiba.





