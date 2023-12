Nove mil garrafas de azeite de oliva fraudado são apreendidas no Paraná

Cerca de nove mil garrafas de azeite de oliva fraudado foram apreendidas pelo MAPA (Ministério da Agricultura e Pecuária) em uma rede de supermercados, durante uma operação de fiscalização realizada no mês de novembro, nos municípios de Paranaguá e Guaratuba, no litoral paranaense. O produto foi identificdo como azeite de oliva extravirgem de origem espanhola.





Durante a fiscalização, foram encontradas caixas que eram ultilizadas pelos fornecedores das garrafas vazias, ultilizada para embalar o azeite fraudado. Também foram verificados dois tipos de cápsulas de fechamento das garrafas do produto aprrendido e as caixas onde estavam apresentavam inscrições em protuguês e sem qualquer identificação do produto em espanhol.



Também foram enviads amostras para o LabRMN (Laboratório de Ressonância Magnética Nuclear) da UFPR (Universidade Federal do Paraná), onde foram minuciosamente analisadas, utilizando-se a técnica de espectrocospia de ressonância magnética nuclear, que possui a capacidade de identificar a composição de óleos vegetais, incluindo o azeite. Os testes foram conduzidos diretamente nas amostras do produto coletado. Após a conclusão da análise foi comprovado que o produto não era azeite de oliva e que o óleo utilizado na fraude era óleo de soja.





O laudo também apotou que as duas amostras com cápsulas de fechamento de garrafas diferentes possuem perfil espectral idênticos, indicando que ambas apresentavam a mesma origem.





Os azeites estavam sendo comercializados para o consumidor por R$ 29,99 a unidade, totalizando um valor de quase 300 mil reais de produtos retirados do mercado, em uma única rede supermercadista.