Novo decreto autoriza eventos com até 200 pessoas em Maringá

A Prefeitura de Maringá publicou um novo decreto , nesta sexta-feira (10), permitindo a organização de eventos, reuniões, celebrações e comemorações com até 200 pessoas, desde que com prévia autorização da Secretaria de Inovação, Aceleração Econômica, Turismo e Comunicação. A medida começa a valer nesta sábado (11) com validade até 20 de setembro.