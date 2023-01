Oncinhas do Refúgio de Itaipu poderão ser vistas pelo público em janeiro

As duas filhotes de onça-pintada (Panthera onca) nascidas no Refúgio Bela Vista da Itaipu, em Foz do Iguaçu (Oeste), em 29 de novembro, Dia Internacional da Onça-Pintada, estão crescendo saudáveis.





A última pesagem, realizada no dia 9 de janeiro, mostrou que a menor está com 4,588 kg e a maior, 4,684 kg. Quando nasceram, elas pesavam 908g e 980g.



As duas fêmeas são melânicas, como a mãe, Nena, e ainda não foram batizadas. O pai é o macho Valente, também integrante do plantel do Refúgio.





De acordo com o médico-veterinário da instituição, Pedro Teles, o ganho de peso é um sinal de que o desenvolvimento delas está de acordo com o esperado. Os filhotes também já estão com todos os dentes e, em breve, devem começar a se alimentar de carne.

Como estão saudáveis e crescendo rápido, logo as oncinhas devem ser liberadas para ficar no espaço aberto, à vista do público. A expectativa é que isso ocorra até o final de janeiro.





“Quando chegar a hora abriremos o acesso ao recinto de visitação, a Nena é quem decidirá o melhor momento de ir e chamar as suas filhotes. Mas o mais provável é que a curiosidade delas faça com que fujam da mãe para explorar as novidades do local, aí não tem mais volta, será uma brincadeira atrás da outra”, explica o veterinário.





