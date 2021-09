Onda de assaltos a bancos tem como alvo cidades pequenas

As ocorrências do “novo cangaço” seguem se alastrando por todo o país. Somente nesta semana, além do ataque em Araçatuba, no interior de São Paulo, na madrugada de segunda-feira (30), o caso mais recente ocorreu justamente em território paranaense.

Desta vez, cerca de oito homens armados assaltaram, na madrugada desta terça (31), uma agência bancária em Mariluz (Noroeste), usando explosivos para abrir caixas eletrônicos, segundo informações da Polícia Militar. Não houve registro de feridos.





Ainda de acordo com a PM, o assalto ocorreu por volta das 3h e envolveu dois veículos. No local, foram encontrados estojos de munição compatíveis com armamentos como carabina e fuzil.

