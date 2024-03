Paraná: 640 mil unidades consumidoras ficaram sem energia desde o início do temporal

Aproximadamente 640 mil unidades consumidoras, alternadamente, chegaram a ficar sem energia desde o início do temporal desta quinta-feira (21) em todo o Paraná. O número caiu para 156 mil domicílios desligados no período da tarde.





Cerca de 2.600 profissionais da Copel, entre equipes de serviços, manutenção e de obras, trabalham no conserto da rede elétrica após o temporal de grandes proporções que atingiu diversas regiões desde o período da manhã.

Os municípios mais afetados são: na Região Leste, Curitiba, com 7,1 mil unidades consumidoras sem energia elétrica, Pontal do Paraná, com 4,5 mil, e Matinhos, com 3 mil; no Oeste, Foz do Iguaçu (6,1 mil), Palotina (3 mil), e Cascavel (2,8 mil); no Noroeste, Maringá (5,9 mil) Umuarama (4,4 mil), e Nova Cantu (3,1 mil); e nos Campos Gerais, Ponta Grossa tem 3,5 mil unidades consumidoras desligadas.





De acordo com o Simepar, foram registradas rajadas de vento de 91,4 km/h em Foz do Iguaçu, 96,1 km/h próximo a Francisco Beltrão e 86 km/h em Assis Chateaubriand. Quarenta e duas localidades registraram ventos acima de 56 km/h (confira AQUI). De acordo com a Escala de Beaufort, que mede a força dos ventos, essas rajadas são consideradas ventanias fortíssimas e têm o potencial para provocar danos em habitações.

A Copel orienta a população a manter distância de locais que tenham postes quebrados e fios caídos. Situações de risco devem ser informadas pelo telefone 0800 51 00 116. A falta de luz pode ser informada por meio do aplicativo para celulares, pelo site www.copel.com e pelo número de WhatsApp 41 3013-8973.