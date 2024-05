Paraná começa Campanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite nesta segunda-feira

O Paraná começa nesta segunda-feira (27) a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite para crianças com menos de cinco anos. A ação deve prosseguir até 14 de junho, e o 8 de junho o Dia D de mobilização. A estimativa é que 717.915 pessoas nesta faixa etária recebam a imunização no Estado. A meta é atingir 95% de cobertura da vacina ao longo do ano.





As que têm menos de um ano deverão ser vacinadas conforme a situação vacinal atual para o esquema primário aos dois, quatro e seis meses de idade (três doses da VIP - Vacina Inativada Poliomielite). Nesta faixa, o Paraná estima que 139.732 sejam imunizados. Para o púbico de um a quatro anos (578.183 crianças), deve ser utilizada a VOP (Vacina Oral Poliomielite).

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“A imunização será feita pelos municípios paranaenses e as salas de vacina estarão à disposição para fazer esse grande movimento durante a campanha. A vacina contra a poliomielite é um avanço que permitiu que conseguíssemos fazer com que essa doença não existisse mais e por isso contamos com a participação da população para continuarmos protegidos”, pontua o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.





A poliomielite, conhecida ainda como pólio ou paralisia infantil, é uma doença grave caracterizada por um quadro de paralisia flácida causada pelo PVS (poliovírus selvagem) tipo 1, 2 ou 3, que geralmente acomete os membros inferiores, de forma assimétrica e irreversível. No Estado, o último registro da doença foi em 1986, em São José dos Pinhais (região metropolitana de Curitiba). Já no Brasil, o último caso foi registrado em 1989, na Paraíba. A poliomielite está erradicada no País desde 1994.





A transmissão se dá diretamente de uma pessoa para outra por meio de gotas muito pequenas que saem da boca e nariz quando se fala, tosse ou espirra. A transmissão também pode acontecer quando a pessoa tem contato direto com fezes contaminadas ou bebe água ou ingere alimentos contaminados. O vírus se desenvolve na garganta ou no intestino e se espalha pela corrente sanguínea. Ao chegar ao sistema nervoso central (medula e cérebro), ataca os neurônios e pode provocar paralisia.





A principal forma de prevenção é a vacina. Conforme o Ministério da Saúde, desde 2016, as coberturas vacinais têm apresentado uma queda progressiva em todo o País. De acordo com dados do LocalizaSUS, do Ministério da Saúde, no ano passado, o Brasil teve 84,95% de cobertura da VIP, e o Paraná atingiu 90,18%. Já com relação a VOP, em 2023 o Brasil atingiu 76,99% e o Paraná 83,38%.