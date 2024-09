Paraná continua na liderança do ranking de doação de órgãos

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) celebra o setembro verde: mês de conscientização e incentivo para a doação de órgãos.





O Paraná se mantém como o Estado com maior número de doações por milhão de população (pmp) no País, de acordo com relatório da ABTO (Associação Brasileira de Transplante de Órgãos).

De janeiro a março, o Estado registra 41,6 doações pmp, seguido por Rondônia (40,5 pmp), Santa Catarina (39,4 pmp) e Rio de Janeiro (26,9 pmp). A média nacional é de 19,1 pmp.







Ainda segundo a ABTO, o Paraná também possui a menor taxa de recusa familiar no País, de 25% – 53 dentre as 209 entrevistas realizadas no mesmo período. No Brasil, a doação de órgãos e tecidos só é realizada após a autorização familiar.



“Todo esse trabalho de salvar vidas por meio das doações e transplantes de órgãos só é possível graças à solidariedade do povo paranaense que, em meio a um momento de dor com a perda de familiares e entes queridos, decide realizar a doação e possibilitar que mais vidas sejam salvas”, disse o secretário de Estado da Saúde, César Neves.







Os órgãos doados são disponibilizados para pacientes que precisam de transplantes e estão aguardando em lista de espera. A lista é única, organizada por Estado ou região e monitorada pelo SNT (Sistema Nacional de Transplantes).







No Paraná, 3,8 mil pessoas aguardam por um transplante, sendo a maioria por transplantes de rim (2.134 pessoas), seguido por córneas (1.420), fígado (245), coração (41), rim/pâncreas (19), pulmão (10) e pâncreas (2).





