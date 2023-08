Paraná soma 97 municípios com produção de milho pipoca

A produção de milho pipoca ocorreu em 97 municípios paranaenses no ano passado, aponta levantamento recente do Deral (Departamento de Economia Rural), órgão ligado à Seab (Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento).





Esses municípios produziram 868 toneladas de milho pipoca em uma área de 279 hectares, somando um VBP (Valor Bruto da Produção), a riqueza produzida pela atividade, de R$ 3,5 milhões.

Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, é o principal produtor de milho pipoca no Paraná. No ano passado, a produção de 130 toneladas representou 15% do volume cultivado em todo o Estado. Na sequência aparecem Mandaguari, no norte central (49 toneladas), e Capanema, no sudoeste, com 38 toneladas.





O Brasil é o segundo maior produtor de milho de pipoca do mundo, com uma produção de cerca de 300 mil toneladas por ano. Boa parte desse volume, cerca de 220 mil toneladas, fica no próprio país, para consumo interno. O maior produtor mundial são os Estados Unidos, com pouco mais de 375 mil toneladas.





Por outro lado, a produção de milho comum em território paranaense atingiu 16,2 milhões de toneladas em 2022, com um VBP de quase R$ 13 bilhões.





