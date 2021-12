Paraná vai anunciar reajuste de até 48% do salário dos professores

O governo do Paraná vai anunciar nesta segunda-feira (6) o índice de reajuste do salário dos professores da rede estadual a partir de janeiro de 2022.

Segundo uma fonte da secretaria de Educação, o reajuste será de até 48%. O índice maior será aplicado para os professores na carreira inicial, passando de R$ 3.700,00 para R$ 5.545,00 (40 horas de trabalho semanal).

Os outros detalhes serão explicados pelos governador Ratinho Junior na coletiva de imprensa de segunda-feira (6), às 11 horas, no Palácio Iguaçu, em Curitiba. Em média, o reajuste para toda a categoria será de 20%.





"Nenhum professor da rede estadual do Paraná receberá menos que R$ 5.545,00", frisou a fonte do governo. "Será um dos maiores pisos para professores do país".





