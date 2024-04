Paranaense cria aplicativo de troca de reciclagem por pontos de vantagens

Separar o lixo orgânico do reciclável é uma atitude que tem impacto que ultrapassa a atenção na escolha de lixeiras coloridas para descarte correto de resíduos. O ato de reciclar é benéfico tanto para o meio ambiente - ao economizar recursos naturais - quanto para a economia - uma vez em que é fonte de renda para muitas famílias.





A cultura da separação de lixo, no entanto, poderia ser mais presente no dia a dia das empresas, residências e condomínios, mas ainda falha, por vezes por falta de tempo, de método ou até mesmo de incentivo. É nesse objetivo, de estimular a reciclagem, a partir de método, incentivo e economia de tempo que surgiu a ideia do aplicativo "Recicla Aí". Disponível tanto nas lojas de aplicativos do Google Play, quanto na App Store da Apple, o app tem como objetivo estimular as pessoas na reciclagem e melhorar essa experiência para todos os lados da cadeia do lixo.

O paranaense Daniel Attilo Zanchin dos Santos, de 24 anos, é natural de Marilândia do Sul, no Norte do Paraná, há 85 quilômetros de Londrina e foi na época de isolamento da pandemia da Covid-19 que ele teve os primeiros vislumbres do aplicativo que seria começo de startup Biente Soluções Tecnológicas e Inovação. “A ideia surgiu em 2021, quando eu peguei Coronavírus e fiquei aquele tempo de isolamento em casa. Como eu já tinha vontade de ter uma empresa, gosto de tecnologia, gosto da questão ambiental, resolvi juntar tudo e criar este aplicativo. Também naquela época de pandemia, (havia) as questões dos trabalhadores autônomos que estavam com dificuldade e também, eu queria ajudar na parte dos coletores de resíduos, que também estava difícil naquela época, até hoje é difícil né, naquela época era mais”, conta.





A plataforma funciona da seguinte maneira: após realizar seu cadastro e colocar seus resíduos para serem recolhidos, o usuário deve solicitar a coleta dos mesmos. Um dos coletores parceiros do aplicativo irá até o local recolhê-los e lançará na plataforma os pontos para o usuário, que pode trocá-los por benefícios nos estabelecimentos que possuem parceria com o Recicla Aí.

Santos ressalta que mesmo com toda a ideia em mente ter o aplicativo pronto para uso e disponível para download teve muitas variáveis. “Uma das principais dificuldades é aprender, aprender programação, aprender como funciona banco de dados, como funciona o aplicativo em si e também pensar como seria o processo, porque naquela época era só uma ideia. Eu tive que pensar no processo, daí tinha aquela dúvida ‘será que funciona, será que não funciona’, essa também é uma dificuldade, testar o aplicativo”.





(*Sob supervisão da editora Patrícia Maria Alves)





