Pedestre morre atropelado na PR-092 em Joaquim Távora

Um pedestre morreu atropelado na PR-092 em Joaquim Távora (Norte Pioneiro) na noite de quarta-feira (15).





Conforme a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente ocorreu por volta das 19h30, no quilômetro 306 da rodovia. De acordo com a apuração da PRE, o Volkswagen Santana de placa de Siqueira Campos (Norte Pioneiro) seguia no sentido Santo Antônio da Platina a Joaquim Tavora quando ocorreu o atropelamento. A vítima, um homem não identificado, foi socorrido por ambulância antes da chegada da equipe policial e encaminhado ao Hospital de Joaquim Távora, onde foi constatado o óbito.





O carro e a condutora, identificada como R.C.D.,60, foram levados para a delegacia de Polícia Civil de Joaquim Távora. Ela foi submetida ao teste de etilômetro, informou a PRE, com resultado 0,00 mg/L.