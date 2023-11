Líder do tráfico de Londrina movimentava R$ 400 mil por semana

Era de um apartamento de alta padrão na Gleba Palhano, na região sul de Londrina, que o líder de organização criminosa comandava os negócios do grupo. O homem, conhecido pelo apelido de “Zoio”, foi um dos presos pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), nesta terça-feira (14), durante a operação Engenho, que desarticulou uma quadrilha que lavava dinheiro do tráfico de drogas.





“Zoio” foi encontrado junto com a companheira no imóvel, com os dois sendo detidos temporariamente. “Era o maior traficante da zona sul da cidade. Ele não colocava a mão na droga diretamente, porque estava num degrau muito elevado nessa escalada do crime”, destacou o promotor Leandro Antunes.

Também foram cumpridos outros 16 mandados de prisão – de pessoas com funções de confiança ou ligadas ao líder - e 93 de busca e apreensão em Londrina, Cambé, Ibiporã, Foz do Iguaçu (Oeste), São José dos Pinhais (Região Metropolitana de Curitiba), Curitiba, Itapema (SC), Paranaíba (MS), Marília (SP) e Goiânia (GO). Foram apreendidos veículos, joias e dinheiro, incluindo dólar.





