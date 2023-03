Polícia Civil prende suspeito de duplo latrocínio contra idosos em Apucarana

A PCPR (Polícia Civil do Paraná), em conjunto com a PM (Polícia Militar), prendeu um homem, de 23 anos, suspeito do duplo latrocínio de Maria de Lourdes da Silva, de 64, e Armando Guarnieri, de 79, ocorrido no dia 15 de março, em Apucarana (Região Norte). A captura foi feita nesta quarta-feira (22), na mesma região.





Após a divulgação dos envolvidos no crime, os policiais civis e militares fizeram diligências e conseguiram cumprir um dos mandados de prisão. O segundo suspeito, de 24, reagiu durante a abordagem e morreu em confronto com policiais militares.

O delegado da PCPR Marcus Felipe explica que o intuito dos suspeitos era subtrair dinheiro e outros bens materiais para trocar por droga. “O homem preso confessou a ação criminosa, mas alegou que a ideia de roubar e agredir as vítimas partiu do segundo suspeito”, afirma.





O indivíduo foi encaminhado à cadeia pública do município.





O delegado ressalta ainda que a elucidação do fato é resultado das investigações de alta complexidade realizadas pela PCPR, com imagens de câmeras de segurança analisadas e diversas diligências realizadas.





Na ocasião, os suspeitos invadiram a residência do casal, e, durante o roubo, as vítimas foram agredidas com chutes e socos. O homem morreu no local e a mulher foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Foram subtraídos um celular, um relógio de pulso, uma mala com alimentos e R$ 150.