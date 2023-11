PR-445 terá bloqueios de terça a sexta-feira que vem em trecho da obra de duplicação

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que a PR-445 terá bloqueios temporários de terça a sexta-feira da próxima semana (21 a 24) para lançamento de vigas das novas pontes do Rio Apucaraninha e Rio Santa Cruz, que fazem parte da obra de duplicação da rodovia entre Mauá da Serra, no Vale do Ivaí, e Lerroville, distrito de Londrina, no Norte.





Os bloqueios serão realizados ao longo dos quatro dias, nos km 15 e km 18 para a operação de içamento e posicionamento das vigas longarinas de concreto sobre as mesoestruturas das novas pontes. O tráfego será liberado temporariamente no intervalo entre cada operação, em sistema pare-e-siga.

A interdição é necessária para garantir a segurança dos usuários e funcionários trabalhando na obra, uma vez que as peças pesam 69 toneladas cada uma e têm 39,6 metros de comprimento. Serão 11 ao todo, 6 na ponte do Rio Apucaraninha e 5 na ponte do Rio Santa Cruz.





OBRA

A obra de duplicação da PR-445 tem extensão de 27,07 quilômetros, prevendo uma pista nova com duas faixas de rolamento de 3,60 m cada, em sentido único, e acostamento externo de 2,50 m, separada da pista atual por um canteiro central de 7 m a 9 m de largura e faixa de segurança de 60 centímetros de cada lado, na maior parte do trecho.





No local onde não será possível o canteiro, as pistas serão separadas por barreira rígida de concreto New Jersey, com faixa de segurança interna de 1 metro de largura em cada lado.





Além das duas novas pontes, também será implantado um viaduto no acesso ao município de Tamarana, retornos em nível, correção da geometria em curvas consideradas críticas, e restauração da pista existente.





Os serviços da obra atingiram a marca de 18,36% de execução na medição mais recente.