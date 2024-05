PR reforça os canais para denúncias de violência contra crianças e adolescentes

O Governo do Paraná conta com canais disponíveis para denúncias de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. O disque 181, em que é possível fazer a denúncia de forma anônima. Esse registro é feito direto na Secretaria de Segurança Pública, que faz os encaminhamentos necessários para a averiguação das situações.





Uma opção também é acessar o site www.181.pr.gov.br , escolher a área de denúncia e seguir os demais passos. No site o cidadão pode também de acompanhar o andamento das situações já registradas. Também é possível denunciar uma situação de emergência através do 190, telefone da Polícia Militar, em casos de flagrante.

Outra opção é o Disque 100, do governo federal, que pode ser acionado por meio de ligação gratuita, WhatsApp - (61) 99611-0100, site da ONDH (Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos) , videochamada em Libras (Língua Brasileira de Sinais), aplicativo Direitos Humanos Brasil, e Telegram.





“Todos esses caminhos devem ser reforçados neste Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, em 18 de maio. Além desses canais de denúncias, temos ainda outro importantíssimo caminho que são os Conselhos Tutelares de todo o Paraná. A rede de proteção é essencial para que, juntos, possamos garantir dignidade a todas as crianças, afinal, é obrigação da sociedade cuidar do futuro”, destacou o secretário do Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carboni.

"Nosso canal de denúncia é indispensável para a segurança das crianças e adolescentes, pois garante o anonimato dos denunciantes, além de iniciar a investigação por parte das forças de segurança do Estado", ressaltou o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira.





“É muito importante denunciar, é fundamental. E isso pode ser feito por qualquer pessoa que saiba ou até mesmo que desconfie de qualquer situação. É através dessas denúncias que conseguimos proteger essas crianças, promover o afastamento do agressor e realizar atendimentos que permitirão ressignificar as suas vidas sem violência”, comentou a coordenadora de Políticas Públicas para Crianças e Adolescentes e presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente, Juliana Sabbag.

“Quando a criança passa a ter atitudes extremas, é preciso investigar. Por exemplo, ela deixa de se alimentar como antes, ou come muito mais, quando começa a dormir muito ou pouco, tudo que for extremo, é preciso ficar atento”, complementou.





O Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes foi instituído pela Lei Federal 9.970/2000, em memória ao caso da menina Araceli Crespo, de apenas 8 anos, que foi sequestrada, violentada e assassinada em 18 de maio de 1973, em Vitória (ES). Em 2024, completam-se 51 anos desse episódio.





