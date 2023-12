Praia Acessível permite a pessoas com deficiência tomarem banho de mar com segurança

O Programa Praia Acessível, desenvolvido pela secretaria do Desenvolvimento Social e Família em parceria com a Sanepar, fornece cadeiras anfíbias, que são adaptadas para conduzir as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida a tomar banho de mar.





São seis pontos, distribuídos em Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná. Para a secretária em exercício do Desenvolvimento Social, Luiza Simonelli, essa parceria é fundamental para garantir os direitos das pessoas com deficiência. “Estamos avançando muito nas políticas públicas para as pessoas com deficiência no Paraná e essa parceria com a Sanepar nos impulsiona mais uma vez a oferecermos esse serviço que já está consolidado” explicou.

Publicidade

Publicidade





A temporada de 2022/2023, bateu recordes de atendimento ao público, registrando mais de 300 atendimentos em todo o litoral. Os profissionais que farão os atendimentos, em sua a maior parte, são formados ou estudantes de fisioterapia e educação física e todos passaram por capacitação.