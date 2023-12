Prefeitura de Santa Mônica abre 50 vagas em concurso com salários de até R$ 11,2 mil

A prefeitura de Santa Mônica (Noroeste) publicou, no dia 12 de dezembro, o edital do concurso público no município, que ofertará 50 vagas para cargos de nível fundamental, médio e superior. As remunerações variam de R$ 1.332,61 a R$ 11.250,00.





Para nível fundamental, há vagas para auxiliar de serviços gerais, gari, operador de máquinas, pedreiro, tratorista, vigia e zelador de cemitério.

Para os que têm ensino médio completo, há oportunidades para agente de combate às endemias, assessor de imprensa, assistente administrativo, auxiliar administrativo, fiscal de obras e postura, oficial administrativo, técnico agrícola, técnico de enfermagem e auxiliar de cuidados dental, sendo necessário para os três últimos curso técnico na área.





Já para as pessoas com ensino superior, existem cargos para advogado, arquiteto, assistente social, farmacêutico, professor de educação física, professor de arte , psicólogo, psicopedagogo e outros, que podem ser consultados no edital do certame.





As taxas para participar do concurso variam de R$ 70,00 a R$ 150,00, de acordo com o nível dos candidatos. As incrições seguem abertas até 12 de janeiro de 2024. A prova escrita tem previsão de ser aplicada em 25 de fevereiro. As provas prática e de títulos ocorrerão em 17 de março.





