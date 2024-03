Prazo para inscrições no concurso do Estado termina nesta quinta-feira

Termina nesta quinta-feira (7) o prazo para as inscrições para o concurso do Estado que está com 253 vagas abertas para recompor o QPPE (Quadro Próprio do Poder Executivo). As oportunidades são para profissionais de especializações distintas para atuação em diversas secretarias.





Os salários iniciais variam de R$ 4.231,60 a R$ 7.616,88, além de um auxílio alimentação no valor de R$ 634,74. Há reserva de vagas para afrodescendentes e pessoas com deficiência. O edital do certame já está disponível Aqui



O período de inscrições começou em 5 de fevereiro e os valores das taxas são de R$ 90 e R$ 130, dependendo do cargo que o candidato irá concorrer.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A prova objetiva está marcada para o dia 14 de abril e a aplicação ocorrerá em seis cidades: Curitiba, Cascavel, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina e Umuarama. Todas as etapas e informações sobre o certame podem ser acompanhados no site oficial do concurso.







Além da prova objetiva, o candidato aprovado passará por avaliação médica.







Das 253 vagas, 203 serão destinadas a candidatos com formação de nível superior, abrangendo campos como Administrador, Analista de Procuradoria, Assistente Social, Bibliotecário, Comunicador Social, Contador, Desenhista Industrial Gráfico, Economista, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Cartógrafo, Engenheiro Civil, Engenheiro de Pesca, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Mecânico, Estatístico, Médico, Nutricionista, Pedagogo, Profissional de Tecnologia da Informação, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional.







Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: