Prefeitura de Cambé libera cruzamento da rua Presidente Nilo Peçanha com a PR-445

O cruzamento da rua Presidente Nilo Peçanha com a PR-445 foi liberado novamente nesta semana. Por conta das obras do viaduto da PUC e o trânsito lento na BR-369, o DER (Departamento de Estradas e Rodagem) havia determinado que o cruzamento ficasse interditado nos horários de pico para facilitar o acesso ao Parque de Exposições Governador Ney Braga durante a ExpoLondrina 2024, mas o fluxo intenso previsto não aconteceu e a Prefeitura de Cambé acabou liberando a via por baixo do viaduto.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

De acordo com o plano de gerenciamento de acessos para a feira do DER, a rodovia PR-445 seria o principal acesso ao parque com fluxo concentrado pela agulha da marginal na altura do Motel Gaivota, seguindo até ao Estacionamento Cambé. No entanto, logo após a entrada na marginal tem o semáforo da rua Presidente Nilo Peçanha que, ao interromper o fluxo, poderia ocasionar congestionamento na via e bloqueio do fluxo. Com isso, o DER determinou que o tráfego por baixo da PR-445 seria bloqueado temporariamente entre às 17h e 20h durante todos os dias da ExpoLondrina.







No entanto, o fluxo previsto não aconteceu, pois a maioria dos motoristas utilizam o acesso principal, pela BR-369, mesmo com congestionamento. Diante desse cenário, a Prefeitura de Cambé liberou o cruzamento sob a PR-445, na ligação entre as Ruas Marechal Eurico Gaspar Dutra e Presidente Nilo Peçanha, para não causar maiores transtornos à população cambeense, principalmente os moradores do bairros Silvino, Ana Elisa e Bandeirantes.





A secretária municipal de Segurança Pública e Trânsito, Danaê Fernandes, explicou que mesmo com a liberação, os agentes de trânsito seguem atuando na região durante a Expo. “A Prefeitura de Cambé manteve os agentes ali nos horários de pico, monitorando a necessidade de intervenção no fluxo viário em tempo real. Caso tenha necessidade, os agentes estarão prontos para entrar em ação. Mas nos dias tranquilos, todas as vias estão liberadas."