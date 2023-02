Prefeitura de Cambé pretende 'limpar' fios inativos de postes da cidade em um ano

Uma parceria entre a Prefeitura de Cambé e a Copel (Companhia Paranaense de Energia) pretende acabar com os fios inativos e irregulares dos postes espalhados pela cidade. Recentemente, uma terceirizada contratada pela companhia iniciou a retirada da fiação de internet e telefonia sem uso. O primeiro bairro a receber o serviço foi o jardim Santo Amaro, que tem uma das situações mais críticas de cabos pendurados.





“É um problema que observamos de longa data e em quase todas as cidades do Brasil. A Copel aluga a ancoragem, mas muitas empresas desativam e o fio continua lá. Pedimos para as pessoas cuidarem da cidade, a prefeitura cuida e a Copel, que fica ancorando estes fios, tem essa situação que deixa a paisagem horrível”, advertiu o prefeito Conrado Scheller. A medida não trará custos para o município.

Publicidade

Publicidade





O poder público cambeese informou que no ano passado foi feita uma reunião com representantes de dez empresas de telefonia que atuam na cidade, quando ficou definido a data que as empresas teriam que fazer a retirada dos fios. A notificação foi entregue no final de 2022, entretanto, poucas empresas cumpriram o acordo.





A estimativa é de que mais de 80% dos fios nos postes estão desligados. “Se a pessoa tiver a internet descontinuada, não é culpa da prefeitura e nem da Copel, mas das empresas, que tiveram tempo suficiente para regularizar e muitas operadoras não deram nenhuma reposta. A Copel sabe onde está grande parte dos fios que estão inutilizados”, ressaltou. A prefeitura também não descarta autuar as empresas.