Prefeitura de Rolândia abre edital para estacionamento rotativo; frota de quase 26 mil carros

A Prefeitura de Rolândia (Região Metropolitana de Londrina) abriu, oficialmente, o edital para manifestação de interesse de empresas que queiram desenvolver e manter o estacionamento rotativo na cidade, que tem uma frota de quase 26 mil carros. A empresa ou associação que vencer o processo será autorizado a elaborar os estudos econômico-financeiro e jurídico.





“Os estudos deverão apresentar soluções financeiramente viáveis e que resguardem a maximização do interesse púbico na forma de concessão ou outro formato juridicamente válido”, destacou o município.

Os interessados deverão apresentar metas e resultados a serem atingidos, prazos de execução e de amortização do capital investido e previsão de receitas. A partir desta análise serão definidos o número de vagas e o valor a ser cobrado pela hora. As propostas poderão ser apresentadas até 31 de julho, na secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico. A prefeitura pretende repassar para a escolhida, no máximo, R$ 800 mil.





A escolha de quem vai assumir o serviço levará em conta a pontuação de três critérios: experiência em estacionamento rotativo, conhecimento em modelagem de estudos similares e a metodologia e plano de trabalho. As propostas precisarão ser apresentadas em até três meses.





“A cessão é gratuita e, portanto, não haverá qualquer tipo de remuneração pela utilização dos estudos pelo cessionário, com exceção da possibilidade de ressarcimento pelos projetos, estudos, levantamentos ou investigações, efetivamente utilizados”, orientou. A prefeitura pretende fazer um concurso para contratar agentes de trânsito para fiscalizar os motoristas que não respeitarem o estacionamento rotativo.