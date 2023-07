Nova passarela de Bandeirantes deve ser concluída ainda em julho

O DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística, está finalizando a obra da nova passarela sobre a BR-369 em Bandeirantes, no Norte do Paraná, de ligação entre o Santuário São Miguel Arcanjo e a Gruta de Nossa Senhora de Lurdes. O investimento é de R$ 5.450.000,00.





A passarela tem uma sessão coberta de 55,60 metros, na transposição da rodovia federal, e um trecho em rampa de 42,20 metros, sendo a estrutura em concreto, com guarda corpos e cobertura metálica. Ela tem largura de 5,14 metros, permitindo a travessia simultânea de duas pessoas em cada sentido. Na rodovia em si foi executada uma nova rotatória próximo ao viaduto, um retorno sentido Bandeirantes, e novos acessos ao santuário e à gruta.

Agora está sendo concluída a sinalização e fixação de defensas, e serviços complementares, como enleivamento dos espaços ao lado das pistas de rolamento. A previsão é de finalizar tudo ainda no mês de julho.





O Santuário São Miguel Arcanjo, no município de Bandeirantes, é considerado o terceiro maior do mundo dedicado ao santo, atraindo milhares de visitantes todos os anos. Em datas comemorativas, a estimativa é de um público superior a 30 mil pessoas.





Com a nova obra, os visitantes poderão acessar tanto o santuário quanto a gruta de Nossa Senhora de Lurdes, em lados opostos da via, sem precisar cruzar a pé a rodovia BR-369 ou trocar de estacionamento.