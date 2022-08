PRF realiza leilão on-line de 125 veículos no Paraná

Com lances a partir de R$ 300, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) no Paraná realiza mais um leilão on-line de 125 veículos que podem voltar a circular, além de automóveis recuperáveis com motor inservível. Os veículos que podem voltar às ruas estão nos municípios de Balsa Nova, Capanema, Guarapuava, Imbaú, Imbituva, Lapa, Pato Branco, Ponta Grossa e União da Vitória.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





O leilão será no dia 6 de agosto no site https://www.kronbergleiloes.com.br. Os lances já podem ser feitos. Para participar, é necessário realizar um cadastro prévio no site da Kronberg Leilões.





Os veículos foram retidos, abandonados, removidos ou recolhidos e se encontram há mais de 60 dias nos pátios das unidades operacionais vinculadas à PRF no Paraná.





Entre os 125 automóveis ofertados, 110 podem voltar a circular em via pública após o pagamento das respectivas taxas e revisão técnica exigida pelo órgão de trânsito. Qualquer pessoa pode participar.





O restante dos veículos é considerado sucata (aqueles que estão impedidos de circulação em vias públicas e se destinam exclusivamente ao desmonte e ao reaproveitamento de suas peças), sendo que poderão ser adquiridos por pessoas físicas ou jurídicas.

Continua depois da publicidade





De acordo com o leiloeiro, somente empresas cadastradas em um Detran e que tenham por objeto a comercialização podem participar. Já a sucata inservível somente empresas do ramo de siderurgia e reciclagem é que podem adquirir o lote de material ferroso.





Entre os destaques estão um caminhão GM Chevrolet S10, ano 2015, com lance mínimo de R$ 30 mil, um Peugeot XR, 2012, com lance inicial de R$ 3.700, um Fiat Strada, 2011, partindo de R$ 4.500, entre outros. Todos os veículos podem ser vistos aqui.





Visitas e exames dos veículos





Os veículos poderão ser examinados nos locais onde se encontram, conforme endereços abaixo;





PATO BRANCO





Rodovia BR 158, nº 10.045 - Bela Vista





UNIÃO DA VITÓRIA





Rua Joaquim Manoel Ribeiro, nº 103 - Dona Mercedes





LAPA





Rodovia BR 476, Km 200 - Parque Industrial





CAPANEMA





Rua Tibiriçá, nº 99 - São José Operário





PONTA GROSSA





Rua Corredor E, nº 43- Colônia Dona Luiza





IMBAÚ





Rua José Maria Sobrinho, nº 21 - Vila Oliveira





SÃO LUIZ DO PURUNÃ





Rua Sabina Serra Receto, nº 140.