Projeto de privatização da Copel segue para redação final antes da sanção

A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou na manhã desta quinta-feira (24), em segunda discussão, o projeto de lei que autoriza a venda de ações da Copel e retira do governo do estado o controle sobre a companhia.





Foram 35 votos favoráveis e 13 contrários. A proposta do governador Ratinho Junior (PSD) já havia sido aprovada na quarta-feira, por 38 votos a 14, e foi apreciada nesta quinta em uma sessão extraordinária.

O projeto que reduz a participação do governo na Copel faz parte de um pacote de 16 propostas enviado por Ratinho Junior na segunda-feira (20) à Assembleia.





Os deputados também aprovaram nesta quinta-feira o projeto de iniciativa do Executivo que autoriza a criação de nove secretarias e 450 cargos em comissão na estrutura do estado.

O projeto que eleva o ICMS sobre serviços de transporte e comunicação e sobre a venda de bebidas não alcoólicas também foi aprovado, mas o presidente da Assembleia, Ademar Traiano (PSD), anunciou que representantes do setor de bebidas se reuniram na quinta-feira com a Secretaria de Estado das Finanças para alterar a proposta, que deverá receber emendas na próxima semana.





O projeto prevê que o ICMS sobre esses produtos aumente de 18% para 25%. Já o imposto sobre serviços de transporte e comunicação será reajustado de 18% para 19%.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.