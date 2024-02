Proposta de novo viaduto pretende melhorar fluxo na BR-369, no Norte do Paraná

O projeto executivo do Viaduto da Esperança, que vai melhorar o fluxo na BR-369, no Norte do Estado, foi entregue nesta quarta-feira (28) ao governador Ratinho Junior pelo prefeito de Cambé, Conrado Scheller, acompanhado do deputado estadual Tiago Amaral (PSD) e do presidente da Associação Comercial e Industrial de Londrina, Angelo Pamplona.





Os três fazem parte da Comissão de Infraestrutura do Norte do Paraná, que tem lutado pela construção do viaduto. A obra prevê a elevação da Avenida Esperança sobre a BR-369.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“Essa obra é uma das prioridades da Comissão de Infraestrutura, porque terá um grande impacto não apenas para Cambé, mas para Londrina e toda a região. A BR-369 é uma das rotas mais importantes e mais usadas para viagens e transporte de cargas”, explica Tiago Amaral.







O governador Ratinho Junior tem o mesmo entendimento e se comprometeu com a obra: “O Governo do Estado está disposto a colaborar nesta obra apresentada pela Prefeitura de Cambé com os recursos necessários”.



Publicidade





Para o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, o viaduto, “além de ajudar na mobilidade e na logística do Norte do Paraná, vai salvar vidas com uma estrutura muito mais segura”.







SEGURANÇA VIÁRIA E DESENVOLVIMENTO

Publicidade





O Viaduto José do Carmo Garcia, na Bratislava, já é uma realidade há quase dois anos. “Assim que o Viaduto da PUC ficar pronto e tivermos também o da Esperança, acabam os semáforos entre Londrina e Arapongas”, pontua Tiago Amaral.







O prefeito Conrado Scheller lembra que a BR-369 corta a cidade ao meio: “Quem precisa atravessar neste trecho encontra hoje uma grande dificuldade. Nós conseguimos solucionar um problema parecido com a obra do Viaduto Bratislava e esperamos, com esta intervenção, transformar Cambé mais uma vez”.



Publicidade





Em torno de 25 mil veículos de passeio e 6 mil caminhões passam por dia pela BR-369 na região de Londrina, segundo contagem do DER. É por isso que a Comissão de Infraestrutura, liderada pelo deputado Tiago Amaral, luta pelos viadutos na rodovia.





“Precisamos também do Viaduto do Grêmio, em Londrina. É mais uma obra que vai facilitar o tráfego e reduzir o número de acidentes”, defende o deputado.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: