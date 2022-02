Quatro pessoas morrem em colisão frontal na PR-218 em Astorga

Quatro pessoas morreram em uma colisão frontal de um carro com um caminhão no fim da tarde de quarta-feira (2) em Astorga (Região Metropolitana de Maringá).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o acidente ocorreu por volta das 16h40, no km 262 da PR-218. Os veículos envolvidos foram um GM Astra GLS de cor vermelha e uma Scania R124 GA4X2NZ 400 também vermelha.

A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) informou que, de acordo com dados colhidos no local e declaração do condutor do caminhão, trafegava o Astra, de placa de Astorga, pela rodovia no sentido Astorga a Iguaraçu quando o motorista teria invadido a pista contrária e bateu de frente com o caminhão, também de placa de Astorga, que trafegava em sentido oposto.





Os quatro ocupantes do carro morreram na hora - dois homens identificados como D.L.S.C., 24, e M.G.G., 25, uma mulher, S.D.P. dos S., 21, e uma bebê menina - A.J., 1 anos e 8 meses.





Os Bombeiros e o Samu reforçam o alerta para o uso e uso adequado de dispositivos de segurança (capacete, cinto de segurança dianteiro, cinto de segurança traseiro, cadeirinha) no trânsito.







Atualizada às 8h29 para correção de informações.