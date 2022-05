Reajuste de 4,96% na tarifa de água entra em vigor nesta terça no Paraná

O reajuste foi solicitado pela Sanepar para aplicação no momento em que a 2ª RTP (Revisão Tarifária Periódica) analisa a estrutura tarifária para vigorar no próximo ciclo. A Agepar aceitou o pedido, porém decidiu pela aplicação de percentual considerando o desenvolvimento dos trabalhos de revisão tarifária e postergando eventuais atualizações deste período para o encerramento da 2ª RTP, previsto para abril de 2023.

Entra em vigor nesta terça-feira (17) o reajuste de 4,96% na tarifa de água e esgoto da Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná). Com a autorização da Agepar (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná), a tarifa mínima passa a ser de R$ 81,45.

O Conselho Diretor da Agepar homologou também, na quarta-feira (11), reajuste médio de 13,91% nas tarifas de distribuição de gás canalizado da Compagas (Companhia Paranaense de Gás).





De acordo com segmento de usuário e faixa de consumo, o aumento pode ser maior ou menor com relação à média. As novas tarifas passarão a valer após a publicação da decisão em Diário Oficial. No entanto, as diferenças encontradas entre 1º de maio e a publicação da decisão do Conselho serão acrescentadas na análise da parcela de recuperação da conta gráfica, programada para agosto de 2022.

Foram analisados dois cenários para atualização tarifária: reajuste integral com parcela de recuperação da conta gráfica e a aplicação do reajuste sem parcela de recuperação.





Considerando os reflexos econômicos gerados pela pandemia de Covid-19 para o usuário residencial e industrial, o Conselho optou pela aplicação do reajuste sem a parcela de recuperação, postergando para agosto a sua aplicação, condicionada à nova análise do cenário econômico.