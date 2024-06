Rio Branco do Ivaí sedia Festival de Balonismo entre 21 a 23 de junho

O 3º Festival de Balonismo de Rio Branco do Ivaí (Vale do Ivaí) será realizado de 21 a 23 de junho. O ponto de encontro é o Centro Poliesportivo (ao lado da Prefeitura Municipal).







A programação começa no dia 21, às 10h, com palestra para alunos da rede municipal sobre balonismo. Na parte da tarde, às 15h, haverá a apresentação dos pilotos e voo de apresentação

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





No dia 22, as atividades começam cedo, às 6h, com o voo em competição, com saída do Assentamento Egídio Brunetto. A abertura oficial do festival, com a presença de autoridades, acontece às 15h. Uma hora depois haverá outro voo em competição, desta vez com saída do Centro Poliesportivo. às 20h terá início o Night Glow.





No último dia do festival, no dia 23, o voo em competição sará do Estádio Municipal Carlito Hass, às 6h. às 14h haverá a premiação dos vencedores: às 16h acontecerá um voo de longa duração (atração paga) e, finalmente, às 17h, voo cativo para a população.

Publicidade





A realização é da prefeitura municipal, Golfier Balloons, IDR-Paraná.





OUTRAS FEIRAS





Paralelo ao evento, a cidade sedia o 1° Festival de Música Popular, a Feira do MEI e a Feira do Produtor Rural do município, com apresentações culturais, exposição de produtos locais e gastronomia típica.





(Com informações da Prefeitura de Rio Branco do Ivaí)