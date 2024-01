Rolândia tem linhas de ônibus reforçadas para comemorar aniversário com Fernando e Sorocaba

Rolândia encerra neste domingo (28) o seu segundo dia de celebração dos 80 anos do município com show da dupla sertaneja Fernando e Sorocaba, no Estádio Erich Georg, a partir das 20h30, em uma festa com diversas atrações desde as 11h. A entrada é gratuita.



Para garantir que toda população possa participar, a Vysa Transportes, que opera o transporte coletivo na cidade, oferta as linhas do serviço com os horários de dias de semana. A tarifa do custa R$ 3,50, mas, idosos com mais de 65 anos e aqueles que possuem a carteira especial do passe livre, andam de graça.



As linhas podem ser consultadas neste link.



Neste domingo, ainda se apresentam, às 17h, Fabiano Santos e Banda, seguido de João Anési. Além dos shows de artistas locais, a comemoração ainda tem praça de alimentação, espaço infantil com brinquedos gratuitos e até fraldário e lactário, com fralda e lenço umedecido para a higiene das crianças . O espaço é oferecido pela empresa rolandense Eurofral.