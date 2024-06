Santo Antônio da Platina comemora padroeiro com bolo de 45 metros

A comunidade católica de Santo Antônio da Platina celebra nesta quinta-feira (13), o Dia do Padroeiro, Santo Antônio de Pádua. O feriado foi marcado pelo tradicional bolo de Santo Antônio, que há 25 anos é montado em frente à Igreja Matriz. Neste ano, segundo os organizadores, o bolo ultrapassou os 45 metros, com cerca de 5 mil pedaços comercializados.





Após a celebração da missa das 7h30, o padre José Antônio Campos fez a benção com aspersão de água benta para que se iniciasse a distribuição do bolo. De acordo com a coordenadora do Cursilho da Paróquia Santo Antônio de Pádua, Aline Zava de Oliveira, em pouco mais de uma hora, mais da metade do bolo dos pedaços do bolo já havia sido levada pelo público. “A procura é muito grande. A comercialização começa até dois meses antes. Só hoje vendemos 900 pedaços”, conta.



Além da missa das 7h30, outras duas celebrações ocorrem na Igreja Matriz, às 15h e às 19h30. Haverá a distribuição do pãozinho bento, que os fiéis colocam em potes de alimentos para a multiplicação, explica Aline Zava.







Leia mais na FOLHA DE LONDRINA: A fabricação do bolo envolve um processo industrial