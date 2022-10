Semana deve permanecer chuvosa em todo o Paraná, prevê Simepar

A previsão para a semana é de chuva no Paraná, com a possibilidade inclusive de temporais. As chuvas, porém, terão menos intensidade do que na semana anterior. A previsão é de precipitações, nos próximos dias, principalmente durante o período da tarde, em todas as regiões do Estado, com o tempo ficando mais firme a partir de sábado (22).





As condições do tempo se repetem, com temperatura abafada e áreas de instabilidade que se deslocam do Paraguai e do Mato Grosso do Sul, conforme prevê o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).

Publicidade

Publicidade





Na região Sudoeste, a mais atingida pelos temporais da última semana, choveu em três dias o equivalente à média de todo o mês de outubro, mostra o Simepar, com o volume acumulado de 251,2 milímetros em Francisco Beltrão e de 272,9 milímetros em Clevelândia. A previsão é de um volume menor de chuvas para a região.