Sesi Cultura Paraná recebe propostas para programação cultural de 2023 até a próxima sexta

Produtores culturais e grupos artísticos têm até a próxima sexta-feira (20) para inscrever ações culturais e espetáculos no edital do Sesi Cultura, visando integrar sua programação cultural para 2023 em todo o estado do Paraná. Serão aceitas propostas nas linguagens de artes visuais, literatura, cinema, exposições, oficinas, música e teatro, conferindo uma grande oportunidade de difusão cultural e divulgação dos grupos e iniciativas de proponentes de todo país.



Os projetos poderão fazer parte dos seguintes programas e espaços do Sesi Cultura: Sesi Circuito Cultural, Unidade Móvel de Cultura, Centros culturais de Londrina, Arapongas, Pato Branco, Guarapuava e Santo Antônio da Platina; Centro Cultural Sistema Fiep Unidade Dr. Celso Charuri, em Curitiba; Casa Heitor Stockler de França, em Curitiba; Teatro Sesi Portão, em Curitiba; além dos espaços parceiros das secretarias municipais e fundações culturais do estado.



O edital vai selecionar projetos para 2023, mas que podem também se estender até 2025. Cada proponente pode enviar até oito propostas de shows e espetáculos diferentes, dirigidos para todas as classificações etárias, inclusive infantil. A entrega de projetos será exclusivamente on-line, por e-mail.



A seleção de projetos prevê as etapas de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira, a partir da análise de documentos enviados no ato da inscrição de cada projeto; e a habilitação técnica, mediante apresentação de currículo ou portfólio e demais informações solicitadas no edital. Os proponentes aprovados nestas habilitações terão seus projetos analisados, com base nos critérios constantes no próprio edital.