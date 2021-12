Tibagi, nos Campos Gerais, é destaque nacional no trigo

O maior produtor de trigo do Brasil está na região dos Campos Gerais. Tibagi colheu 111 mil toneladas do cereal em 2020, em uma área total de 30 mil hectares. Isso representa pouco mais de 15% de toda a produção paranaense de trigo. A potência na cultura rendeu o codinome ao município, com população de 20,6 mil habitantes, de Capital Nacional do Trigo.



O secretário municipal da Agricultura de Tibagi, Agérico Aníbal Carneiro Prestes, explica que o clima favorável, com inverno frio e chuvas regulares, além da altitude que varia entre 800 e 1.300 metros, são ingredientes que favorecem o desenvolvimento da cultura.

“O sucesso na cultura do trigo ocorre em função dos produtores que adotam boas práticas de manejo e tecnologias de produção eficazes. O cereal se adapta aos sistemas de rotação de culturas e de plantio direto. Isso favorece a correção e a fertilidade do solo, além do controle de pragas e doenças”, enumera.





