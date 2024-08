UENP realiza teste seletivo de estagiários para o campus Jacarezinho

A UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) está com inscrições abertas para teste seletivo para cadastro de reserva de estagiários, que devem atuar no campus de Jacarezinho. As incrições podem ser feitas até o dia 6 de setembro.





Realizadas por meio de formulário eletrônico , as incrições devem ser feitas através do preenchimento da ficha de inscrição, com fotocópia do documento de identidade e CPF, declaração de que não possui vínculo empregatício ou bolsa de qualquer origem, além do comprovante de cadastro na Central de Estágio do Estado do Paraná.





O processo seletivo contará com prova escrita, realizada no dia 16 de setembro, às 14h, em local definido em edital específico, e entrevista, que ocorrerá no dia 20 de setembro, também com horário e local definido em edital específico. O resultado final será divulgado a partir de 30 de setembro.





*Com informações da UENP