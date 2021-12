Pesquisa indica que Ratinho Jr. seria reeleito em 1º turno por londrinenses

A pesquisa do Instituto Multicultural, em parceria com a FOLHA e a Paiquerê FM 91,7, divulgada nesta sexta-feira (17) indica que o governador Ratinho Junior (PSD) seria reeleito já no primeiro turno em 2022, se dependesse do eleitorado londrinense.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Ele aparece com 53% das intenções de votos, seguido do ex-senador Osmar Dias com 19,5% e do ex-governador Roberto Requião (sem partido) com 15%. Na sequência do levantamento, estão Cesar Silvestri (Podemos) com 1% e Jorge Bernardi (Rede) com 0,5%. Outros 11% não souberam ou não responderam em quem irão votar para ocupar o Palácio Iguaçu.



Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





A pesquisa tem margem de erro de três pontos porcentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.





Foram feitas 600 entrevistas individuais de forma presencial na zona urbana e rural de Londrina entre os dias 10 e 12 de dezembro.







Continue lendo na Folha de Londrina.