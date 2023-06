PF apreende em depósito de Londrina cerca de 250 caixas de vinho da Argentina.

Após uma denúncia, a Polícia Federal apreendeu nesta quarta-feira (28) diversas caixas de vinho em um depósito localizado na Avenida Rio Branco, região central de Londrina.





No momento da abordagem um homem, de 37 anos de idade, residente da cidade, sem antecedentes criminais, identificou-se como sendo o responsável pelas mercadorias.





Os produtos apreendidos foram encaminhados para o depósito da Receita Federal do Brasil em Londrina/PR. O homem foi conduzido para a Delegacia da Polícia Federal em Londrina onde será interrogado pela Autoridade Policial e poderá responder pelo crime de descaminho, cuja pena prevista é de 1 a 4 anos de reclusão. (Com informações da assessoria da PF do Paraná)