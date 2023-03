Polícia Ambiental apreende 18 aves mantidas em cativeiro em Apucarana

O 3° Pelotão da Polícia Ambiental Força Verde de Apucarana apreendeu 18 aves silvestres em uma ação realizada neste domingo (5).





Os pássaros foram encontrados em uma residência na Rua Mário Mendes Marques, em Apucarana. O morador foi multado em R$ 9 mil e vai responder criminalmente por manter aves silvestres em cativeiro.







Segundo informações da Assessoria de Comunicação da 2° Companhia da Polícia Ambiental do Paraná, a operação foi motivada após uma denúncia anônima. A

o chegarem no local, a equipe encontrou várias gaiolas com aves na área externa da residência. No total, foram recolhidas 18 aves: 10 canários-da-terra, 5 coleirinhos, 2 sabiás-poca e um tico-tico-rei.





Todos os animais estavam sem anilha, ou seja, o homem não tinha autorização do Ibama para retirar os animais da natureza. Ele foi encaminhado para a sede do 3° Pelotão da Polícia Ambiental Força Verde de Apucarana para lavrar o auto de infração e foi liberado na sequência.





O homem também foi multado em R$ 9 mil e vai responder na esfera penal pelo crime de manter em cativeiro animais silvestres sem a licença do órgão responsável. Ele pode pegar de seis meses a um ano de prisão.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: