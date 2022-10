Adolescente morre atropelado em frente a escola em Londrina

Um adolescente de 14 anos morreu após ser atropelado na Rua Florestópolis, no Conjunto Lindóia (zona oeste), em Londrina, na manhã desta quarta-feira (5).





Segundo informações da PM (Polícia Militar), o estudante estava numa bicicleta indo para o colégio e, ao desviar de um carro, foi atingido por outro veículo.

O Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) foi chamado, mas ele não resistiu e morreu antes de ser encaminhado para o hospital.





O adolescente foi atropelado na esquina do Colégio Estadual Carlos de Almeida. A direção informou que a comunidade escolar está em luto.

Diante da fatalidade, as aulas foram suspensas nos três turnos e a chefe do núcleo regional de educação, Jessica Pieri e equipes da secretaria de educação junto com professores estão tentando acalmar os demais alunos que estão estado de choque com a perda do colega.

O jovem cursava o 9º ano do Ensino Fundamental.





O Colégio Carlos de Almeida, no Conjunto Lindoia, é um dos maiores da região oeste de Londrina, com mais de mil alunos matriculados do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e também do Ensino Médio.