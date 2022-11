Agente da PRF provoca tumulto e agride funcionário de loja de conveniência em Londrina

Um policial rodoviário federal foi levado para a delegacia no domingo (27) suspeito de agredir o funcionário de uma conveniência de bebidas que fica na avenida Higienópolis, área central de Londrina. Segundo o relato do trabalhador à PM (Polícia Militar), o agente chegou no estabelecimento se apresentando como policial e pedindo para usar o banheiro, o que foi negado, já que o estabelecimento estava fechando.







O rapaz ainda narrou em BO (Boletim de Ocorrência) que o policial, que não é lotado na Delegacia da PRF de Londrina, entrou no lugar sem autorização e que, ao questioná-lo, foi segurado pelo pescoço e empurrado. O funcionário afirmou que pegou o documento funcional do PRF e correu para chamar a polícia, mas ele teria ido atrás e o espancado com tapas e murros.

O policial foi preso na rua Montese, a 500 metros de distância da loja, após fugir do local de carro. De acordo com o que foi registrado pela Polícia Militar, o agente público apresentava "evidentes sinais de embriaguez" e, por isso, foi oferecido o etilômetro, mas ele se negou a fazer o teste.





Foram recolhidas uma pistola, com identificação da Polícia Rodoviária Federal, um colete balístico e munições. Em nota, a PRF informou que acompanha o caso e que o “servidor responderá a procedimento disciplinar que foi instaurado para apuração dos fatos”. A corporação ainda ressaltou que a ocorrência aconteceu durante a folga do policial.