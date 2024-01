Caminhonete tomba e deixa condutor e passageiro feridos na região de Londrina

Uma caminhonete do modelo S10 tombou, na tarde desta segunda-feira (1º), no município de Alvorada do Sul (Região Metropolitana de Londrina). Segundo o boletim do BPRv (Batalhão da Polícia Rodoviária), o condutor, de 35 anos, e o passageiro foram encaminhados ao Hospital Municipal de Alvorada do Sul com ferimentos leves.







A polícia ainda informou que o veículo trafegava em direção a Bela Vista do Paraíso na PR-090, por volta das 17h, quando o tombamento aconteceu. A S10 tinha placa de Londrina. O condutor não fez o teste do etilômetro.





