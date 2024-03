Casal erra local de pouso e afunda helicóptero na área rural de Candói; ninguém se feriu

O Corpo de Bombeiros de Paranavaí localizou o equipamento aéreo e demarcou o ponto em que se encontra, num local de cerca de 15 km de profundidade, para posterior retirada pela Marinha, de acordo com a Defesa Civil de Candói.

O helicóptero de um casal de empresários afundou no alagado de Candói, na noite de sábado, em um condomínio de luxo na Comunidade São Judas Tadeu, área rural do município de Candói. O casal não ficou ferido, mas, a aeronave permanecia submersa na tarde desta segunda-feira (18).





O casal de empresários estaria chegando ao local, por volta das 20h, quando a mulher que pilotava o helicóptero teria se atrapalhado com a luz de um veículo e pensado que estava sobre solo firme. A aeronave afundou e outras pessoas que estavam no condomínio fizeram o salvamento com embarcações próprias.





A reportagem tentouk, sem sucesso, contato com os bombeiros de Guarapuava. A retirada do helicóptero e a apuração do ocorrido ficará sob responsabilidade da Aeronáutica.